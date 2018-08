in foto: Iuschra Gazi, la bambina di 12 anni scomparsa da giovedì tra i boschi di Serle, nel Bresciano

Iuschra Gazi è scomparsa dal 19 luglio 2018. Della 12enne autistica di origine bengalese, sparita durante una gita nei boschi di Serle, in provincia di Brescia, nessuna notizia. E la Procura di Brescia si muove aprendo un fascicolo com l'ipotesi d'accusa, a carico di ignoti, per lesioni colpose.

A oltre un mese dalla scomparsa Mdliton Gazi, il padre della ragazzina bengalese, prima di quattro figli di cui un altro autistico come lei, torna a Serle ogni settimana. "L'ultima volta sono andato sabato scorso". Dice di essere arrivato sull'altopiano di Cariadeghe con lo stesso desiderio che coltiva dal giorno della sparizione, ovvero ritrovare la bambina, scomparsa nei boschi mentre era in gita con gli animatori della Fobap e altri ragazzini disabili e minorenni. "Sono passati 40 giorni, dove è mia figlia? Io voglio sapere cosa è successo. È stata portata via? Le hanno fatto del male? Voglio risposte"