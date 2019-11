Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nelle acque del lago d'Iseo non lontano dall'imbarcadero della cittadina di Iseo, nel Bresciano. Il corpo senza vita è stato avvistato nella zona vicino alla passeggiata della cittadina che si affaccia sul lago.

Iseo, trovato un cadavere nelle acque del lago

L’uomo è stato visto in acqua a pochi metri dalla terra ferma. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada per permettere il recupero della salma. L’uomo non aveva alcun documento. Sono ora in corso le operazioni per il riconoscimento della vittima, necessario per le indagini per capire le cause della morte.

I carabinieri indagano su persone scomparse in zona

Il cadavere è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. I carabinieri della compagnia di Chiari indagano sulle segnalazioni di persone scomparse in tutti i comuni limitrofi al lago. È possibile che il corpo sia stato portato dalla corrente fino a Iseo.