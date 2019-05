in foto: Immagine di repertorio

Dopo diversi casi segnalati dai proprietari dei cani, e dunque verificati, è stato lo stesso comune di Inzago ad avvertire i cittadini con un avviso sul proprio portale web: "Si comunica che si è riscontrata la presenza di lumachicida nel parco pubblico di Via Magni – si legge nella nota diffusa qualche giorno fa – i proprietari di animali domestici vogliano prestare la massima attenzione in quanto il prodotto se ingerito può essere letale". Polpette avvelenate lasciate nei parchi dove si recano gli animali a passeggio con i propri proprietari che potrebbero essere facilmente mangiabili per i cani e dunque risultare fatali.

A Truccazzano morti avvelenati cinque cani: utilizzato prodotto antilumache

Si tratta di un avviso che segue quanto accaduto qualche qualche giorno fa nel vicino comune di Truccazzano dove cinque cani sono stati uccisi da polpette contenenti un prodotto antilumache altamente nocivo per gli animali. Anche in quel caso sono stati i cittadini a segnalare all'amministrazione comunale quanto accaduto: da qui la decisione della polizia locale, che aveva trovato alcune polpette sospette, di prelevarle e mandarle ad analizzare per avere conferma della loro tossicità. L'avvelenamento da lumachicida, ovvero il veleno per lumache e lucertole, è una grave intossicazione per il cane o il gatto di turno che può presentarsi anche dopo aver ingerito poche gocce o essere venuti a contatto con un cibo contaminato dal veleno. Si tratta purtroppo di una delle sostanza maggiormente utilizzate per avvelenare i cani o i gatti.