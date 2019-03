in foto: [Foto di repertorio]

Non ce l'ha fatta il 36enne investito da un'auto lungo la strada provinciale 525 a Inzago, in provincia di Milano. L'uomo è morto martedì sera al termine di una lunga agonia. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando poco dopo l'1, il 36enne di nazionalità bengalese è stato travolto da una Daihatsu Sirion mentre era intento ad attraversare la strada. Il guidatore della vettura, un uomo di 40 di nazionalità cinese, si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

L'incidente domenica notte a Inzago, sulla Provinciale 525

I paramedici sono giunti poco dopo sul luogo dell'incidente con un'ambulanza e un'auto medica: stabilizzato il 36enne è stato trasportato in codice rosso al San Raffaele di Milano dove ha lottato tra la vita e la morte per quasi tre giorni prima di spegnersi nella serata di martedì. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri di Cassano d'Adda, che hanno effettuato i rilievi al momento dell'incidente, e che si stanno occupando delle indagini sul caso, la vittima avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali e in un punto di scarsa visibilità.