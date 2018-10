Un sorpasso azzardato in curva, uno scontro frontale con una motocicletta che proveniva dalla corsia opposta. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista di 24 anni. Le tre persone a bordo dell'auto, che a sua volta si è schiantata contro la recinzione di una cascina, sarebbero scappate a piedi dopo l'impatto, verso la Brebemi. Si tratta di due uomini e una donna: quest’ultima è stata rintracciata dalle forze dell’ordine e accompagnata in caserma dai carabinieri. L'incidente si è verificato giovedì pomeriggio a Calcio, nella Bassa bergamasca, sulla strada che porta a Covo. Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118, con il quale il giovane è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. In volo anche l'elicottero dei carabinieri per cercare i due in fuga.