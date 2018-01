in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale, intorno alle 20 di questa sera, in via Nino Bixio a Milano: una ragazza di 19 anni, che stava attraversando la strada insieme al fidanzato, è stata travolta da un tram della linea 19. Sul posto, come rende noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti subito i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Sul luogo del tragico incidente si sono recati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno dovuto liberare la ragazza, rimasta incastrata tra le rotaie e il mezzo del trasporto pubblico.

Trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, le condizioni di salute della 19enne sono considerati gravi: la ragazza ha subito diverse contusioni, nonché una frattura alle gambe e al bacino. Colpito solo lievemente il fidanzato, ricoverato anch'egli in ospedale ma in codice verde, mentre è sotto choc l'autista del tram, un uomo di 41 anni. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Milano: ai ghisa, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, spetta ora il compito di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e di accertare eventuali responsabilità.