Una donna di 67 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Grosotto, a due passi da piazzale Accursio, da un camion dell'Amsa. L'incidente è avvenuto alle 10.00 di ieri – domenica 9 settembre – e la vittima dell'incidente è stata trasportata d'urgenza dal personale sanitario all'ospedale Fatebenefratelli, dove si trova ricoverata in gravi condizioni, la prognosi rimane riservata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, che stanno lavorando a ricostruire cosa sia accaduto, come è stato possibile che il mezzo pesante della raccolta dei rifiuti abbia investito la donna pur rispettando l'ordine di ripartenza stabilito dal semaforo. Secondo quanto riporta il quotidiano il Giorno, una delle ipotesi è la presenza di "un angolo cieco", che ha reso impossibile all'autista di vedere la donna attraversare quando ha svolta in via Grosotto da via Traiano.