Una bambina di 10 anni è stata investita da un'auto a Vigevano, in provincia di Pavia. Per fortuna la ragazzina se l'è cavata con un grosso spavento e con una frattura al piede che guarirà nel giro di una ventina di giorni. L'episodio risale a domenica mattina: la bambina stava andando in chiesa assieme alla famiglia quando, in via San Giovanni, è stata travolta dalla macchina, un'utilitaria. Ed è da domenica mattina che si cerca il conducente dell'auto: l'uomo, anziché fermarsi a prestare soccorso, è infatti fuggito a tutta velocità. Tanti i testimoni che hanno assistito all'episodio, fornendo del pirata della strada una descrizione piuttosto precisa: è un uomo di 45-50 anni con la barba folta brizzolata e indossava una tuta e un berretto scuro, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno" che ha dato la notizia dell'investimento. Non è chiaro se qualcuno tra i presenti, nella concitazione di quel momento, sia riuscito a prendere il numero di targa della vettura, che potrebbe naturalmente aiutare i carabinieri di Vigevano nelle loro indagini. Il pirata della strada avrebbe comunque le ore contate: nella zona dell'investimento sono diverse le telecamere di videosorveglianza ed è inverosimile che l'uomo possa essersi volatilizzato. Prolungando la sua fuga il pirata rischia tra l'altro di peggiorare la sua situazione, già molto grave, anche se per fortuna la ragazzina investita non è rimasta ferita in modo serio.