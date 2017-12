Un ragazzo di 27 anni è finito in manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa i poliziotti gli hanno trovato trentasei grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare lo stupefacente e 420 grammi di stupefacente. Il giovane pusher è stato sicuramente ‘sfortunato'. Gli agenti della volante erano intervenuti nel condominio in via via Tortona – in zona Porta Genova – dopo una segnalazione per una lite domestica.

Arrivati nell'appartamento, sono stati però guidati alla porta del 27enne seguendo l'odore inconfondibile che arrivava sul pianerottolo di marijuana. Una volta entrati nell'abitazione i sospetti sono diventati una certezza e gli agenti hanno fermato e denunciato il ragazzo e sequestrato lo stupefacente.