Dopo quanto accaduto recentemente nelle mense scolastiche di due scuole dell'infanzia di Treviglio, in provincia di Bergamo, la storia si ripete anche in due istituti scolastici di Milano: insetti morti sono stati ritrovati da due diversi bambini nelle confezioni di marmellata, fornite entrambe dalla stessa ditta. Stando a quanto si apprende, anche se il fatto è stato reso noto soltanto di recente, i ritrovamenti degli insetti morti risalirebbero allo scorso 4 aprile: uno è stato effettuato in una scuola di via San Mamete, l'altro in un istituto per bambini affetti da gravi handicap.

A rendere noto quanto accaduto, su Facebook, è il gruppo "Pranzo da casa – Milano" che, a corredo del post, mostra le foto degli insetti morti nella marmellata. "Solo ieri vi abbiamo dato la notizia di Treviglio di vermi vivi in duescuole nei piatti dei bambini, però Milano fa di meglio e raddoppia: due diversi animali stecchiti, nei piatti di due utenze diverse! Tace Milano Ristorazione sull'accaduto dei 2 ritrovamenti nella marmellata del 4 aprile scorso (sul sito ufficiale nessuna notizia all'utenza), tace la Rappresentanza Cittadina Commissioni Mensa Milano (sulla loro pagina di Facebook tutto è fermo agli auguri diPasqua) e intanto che se la contano e se la suonano tra loro, con insoddisfacenti risultati per l'utenza sotto ogni punto di vista, nelle mense milanesi continuano i corpi estranei. Gli ultimi episodi di cui siamo venuti a conoscenza risalgono al 4 aprile scorso. Si tratta di due ritrovamenti diversi nella confettura di marmellata (prodotto acquistato da Mi.Ri.): quella a destra è stata servita a un bambino della scuola Bottego in via S. Mamete, quella a sinistra in un istituto per bambini speciali con gravi handicap" si legge nel post.