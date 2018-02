Sono partiti oggi i lavori per il recupero e la conservazione della palazzina in stile liberty di piazzale Accursio. Lo rende noto in un comunicato Palazzo Marino L'edificio, un tempo sede Tiro a Segno Nazionale, è uno degli esempi migliori di architettura liberty a Milano e in Italia. I finanziamenti per questo primo intervento arrivano dal Governo degli Stati Uniti, e i tempi per portare a termine il recupero dell'edificio in stato di completo abbandono, dovrebbero essere di 18 mesi.

Nell'edificio avrà sede il nuovo Consolato Generale degli USA a Milano, che si è impegnato a mantenere però la pianta e la facciata originale dell'edificio storico, acquistata nel 2008 dagli Stati Uniti. La palazzina è stata costruita nel 1906, nonostante l'area del poligono fu progressivamente ridimensionata, l'edificio è stato attivo con la funzione di tiro a segno fino all'inizio degli anni '80, per poi venire progressivamente abbandonata nonostante nel 1985 fu dichiarato dalla Sovrintendenza il suo interesse monumentale.