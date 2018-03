Brescia piange un glorioso ex atleta del basket: è morto Marco Solfrini, argento olimpico a Mosca 1980 con la Nazionale italiana. Solfrini ha anche vinto uno scudetto con il Banco di Roma nel 1983 e l'anno successivo, sempre con la stessa squadra ha conquistato la Coppa dei Campioni e l'Intercontinentale. Bresciano, aveva 60 anni ed è morto a Parma, dove si trovava per lavoro, a causa di un infarto. Ha vestito anche le maglie di Brescia, con cui aveva cominciato a giocare, Udine, Fabriano e Siena. Si dilettava ancora con il basket giocando in una squadra bresciana di Csi ed era atleta della nazionale italiana master.

"Il Basket #Brescia Leonessa piange la scomparsa di Marco Solfrini". A scriverlo sui social è la società di basket bresciana del quale l'ala della Nazionale di Alessandro Gamba fu giocatore e team manager. "Una persona buona e umile, capace di far crescere la pallacanestro a Brescia" lo ricorda Marco Bonetti, patron del Basket Brescia Leonessa.