Il kit di benvenuto per tutti i nuovi nati a Milano raddoppia. Diventano infatti due i pacchi dono che i genitori dei bimbi nati in città nel corso del 2018 potranno ritirare gratuitamente. Oltre al pacco previsto dal progetto "Benvenuti nella casa delle coccole", iniziativa di welfare nata lo scorso anno dalla collaborazione tra il Comune di Milano ed Energie Sociali Jesurum Lab, da quest'anno partirà infatti anche l'iniziativa parallela "Benvenuti nella casa del sorriso", un pacco dono focalizzato sull'igiene orale dei bimbi di età compresa tra i 4 e gli 8 mesi. Le due iniziative sono state presentate negli scorsi giorni a Palazzo Marino dall'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino e da quello alla Trasformazione digitale, Roberta Cocco: "Queste due iniziative sono il segno tangibile di una città che, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, è sempre più inclusiva e vicina alle famiglie", hanno detto i due assessori.

Come ritirare i kit.

I due kit di benvenuto potranno essere ritirati gratuitamente dalle famiglie in una delle 84 LloydsFarmacie di Milano, che collaborano al progetto assieme ai diversi sponsor privati. Per quanto riguarda il kit di "benvenuti nella casa delle coccole", i neo genitori dovranno semplicemente seguire le istruzioni che saranno contenute in una lettera che riceveranno a casa alcune settimane dopo il parto. Ogni anno sono circa 11mila i bambini che nascono nel capoluogo lombardo: è a tutti loro e alle loro famiglie che è dedicata l'iniziativa, un progetto di welfare ispirato ai Paesi scandinavi e che da Milano è diventato un modello virtuoso (una best practice, come si dice nel gergo aziendale) replicato in altri Comuni.

Per quanto riguarda invece la seconda iniziativa, dedicata all'igiene orale dei più piccoli, nelle prossime settimane il Comune di Milano spedirà una lettera alle famiglie con bambini di età tra i 4 e gli 8 mesi, accompagnata da un questionario che servirà per individuare eventuali comportamenti a rischio, programmare futuri interventi di promozione della salute orale e prevenzione delle malattie della bocca fin dalla più tenera età. Le famiglie che compileranno e consegneranno il questionario in una delle LloydsFarmacie, da febbraio 2018 potranno ritirare il pacco dono "Benvenuti nella casa del sorriso". Tutti i materiali contenuti in entrambi i kit sono racchiusi in pratici zainetti in stoffa.

Materiali contenuti nel kit Benvenuti nella casa delle coccole

dischetti antibatterici, un contenitore latte materno con tappo e un buono sconto tiralatte Chicco

un sachet crema idratante seno/allattamento Fiocchi di Riso

Fiocchi di Riso un buono sconto per l’acquisto di un cuscino per l’allattamento Boppy

un flacone detergente intimo per il bambino “Intimo me” Fiocchi di Riso

sachet di crema Cera di Cupra per il benessere delle neomamme

quattro pannolini Huggies

crema lenitiva Babygella Silver

detergente per l’igiene intima del genitore “Saugella Attiva”

un vasetto “Via” per conservare il latte materno con tappo, coppette assorbilatte, un buono sconto per tiralatte, sachet crema ragadi Philips Avent

salviette per il cambio del bambino Trudi Baby Care

materiale informativo e tessera sconto “Spazio piccoli Nuovo Arti" – Anteo Palazzo del Cinema

Materiali contenuti nel kit Benvenuti nella casa del sorriso