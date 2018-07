in foto: Uno degli incendi della notte a Sesto San Giovanni (frame da un video di Marco Lanzoni)

Incubo piromane a Sesto San Giovanni, popoloso comune a nord di Milano. Questa notte tre diversi incendi dolosi sono stati appiccati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. I roghi si sono sviluppati tra via Corridoni e via La Fratta e hanno interessato un motorino e un camper parcheggiati oltre ad alcune impalcature in via La Fratta. Paura in particolare per un uomo di 39 anni: il fumo ha invaso il suo appartamento e l'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118, anche se fortunatamente non è rimasto intossicato. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere i danni causati dalle fiamme. Una volta domati gli incendi sono iniziate le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni, che dovranno individuare il o i responsabili dei roghi, la cui natura dolosa sembra accertata.

Per il vicepresidente del Consiglio comunale di Sesto, Marco Lanzoni, i roghi sarebbero opera di un piromane: "Questa notte purtroppo la città si è dovuta confrontare con un piromane poiché vari sono stati gli incendi dolosi che si sono accesi a poca distanza l’uno dall’altro – ha scritto sulla pagina Facebook "Sesto S.G segnalazioni" – Non ci sono parole da rivolgere a chi compie certi atti. Non ci sono definizioni adeguate da rivolgere al #piromane ops #pirlomane. Preferisco oggi solo esprimermi facendo un ringraziamento doveroso ai nostri Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente".