in foto: Foto di repertorio (LaPresse)

Un morto e un ferito grave: questo il bilancio di due incidenti stradali avvenuti entrambi in provincia di Lecco nei pressi dell'omonimo lago. In entrambi i casi le conseguenze peggiori sono toccate a motociclisti. Il primo è avvenuto a Onno di Oliveto Lario, Lecco, il secondo tra Lierna e Fiumelatte di Varenna, Lecco.

Nel primo incidente si sono scontrate una motocicletta e un'automobile, con il motociclista che è rimasto gravemente ferito e tuttora è ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe riportato un grave trauma al bacino. Nel secondo incidente ha perso la vita un uomo di 51 anni di Sirone, Lecco. In questo caso l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, scivolando sull'asfalto della Provinciale 72 tra Lierna e Fiumelatte di Varenna. L'uomo è morto poco dopo il suo ricovero all'ospedale di Lecco. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Lecconotizie.com, il motociclista viaggiava in compagnia di due amici, residenti anch'essi nella Brianza lecchese. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, un'auto del 118 e un'eliambulanza con cui il 51enne è stato trasportato in ospedale.