in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Milano. L'episodio questa mattina pochi minuti prima delle 8, all'incrocio tra viale Tibaldi (un tratto della circonvallazione esterna) e via Meda. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un camion, che si sono scontrati tra loro per cause da accertare sulla corsia preferenziale. Ad avere la peggio è stata la donna di 48 anni che era a bordo dello scooter: è stata soccorsa dai paramedici del 118, giunti sul luogo dell'incidente a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, e poi trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. La donna sarebbe rimasta cosciente, ma le sue condizioni sono gravi: nell'urto e nella successiva caduta ha riportato traumi in diverse parti del corpo. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso al traffico la corsia preferenziale in direzione piazza Napoli per poter effettuare i rilievi utili a determinare la dinamica. Il traffico è andato in tilt: l'incidente è infatti avvenuto proprio nell'ora di punta e gli autobus hanno dovuto effettuare delle deviazioni rispetto al proprio percorso.