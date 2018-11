in foto: (Immagine di repertorio)

Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un incidente stradale tra un autobus e un'auto che si è verificato in via Forza Armate, a Milano. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 23 all'incrocio tra via Forze Armate, via Olivieri e via Beltrami. Il bus dell'Atm, in servizio sulla linea 46, proveniva da via Olivieri e stava svoltando a sinistra verso via delle Forze Armate. Di fronte, da via Beltrami, arrivava un'auto guidata da una ragazza. Uno dei due mezzi non ha rispettato la precedenza, regolata da un semaforo: l'impatto è stato inevitabile. L'urto ttra i due veicoli è stto piuttosto violento, anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. Quattro sono state le persone coinvolte, tra cui i due conducenti dei mezzi: i feriti, tre donne di 20, 24 e 48 anni e un uomo di 44 anni, sono stati portati in codice verde negli ospedali San Carlo e Sacco per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e i vigili del fuoco, che hanno aiutato i passeggeri del bus a scendere: le porte erano infatti rimaste bloccate dopo l'urto.