Paura questa mattina a Lovere, in provincia di Bergamo. Attorno alle 10.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, uno scuolabus che stava trasportando alcuni alunni di una scuola elementare in piscina si è scontrato per cause da accertare con un furgone. L'impatto ha fatto finire alcuni dei bimbi a bordo fuori dai loro sedili. In totale sono rimaste coinvolte 31 persone, ma solo sei bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni sono stati visitati in via precauzionale dai soccorritori del 118, giunti sul posto a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Alla fine solo una bimba è stata portata, come ulteriore precauzione, al pronto soccorso dell'ospedale di Esine per ulteriori accertamenti, che hanno comunque escluso problemi. I suoi compagni della scuola elementare di Monasterolo del Castello, nella Bergamasca, si sono recati regolarmente in piscina, dove hanno svolto l'attività fisica programmata. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in via Giorgio Paglia, sono comunque intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica dello scontro tra i due mezzi.