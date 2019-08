in foto: Immagine di repertorio

Un incidente stradale tra più veicoli ha causato feriti e lunghe code sulla superstrada 36 Milano-Lecco nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto. L'incidente, stando alle prime informazioni, è avvenuto all'altezza di Civate, in direzione Milano: si sarebbe trattato di un tamponamento che ha coinvolto almeno cinque veicoli. Nello schianto sono rimaste ferite alcune persone, anche se le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tamponamento e le successive operazioni di soccorso hanno avuto gravi ripercussioni sulla viabilità: l'account Luceverde Milano riferisce di code tra Pescate e il bivio per Oggiono in direzione Milano, con traffico praticamente bloccato. Per tutti coloro che devono raggiungere il capoluogo lombardo, magari proprio in occasione del rientro lavorativo dopo le ferie estive, la settimana inizia dunque all'insegna di forti disagi. Un altro incidente si è verificato sempre nella mattinata di oggi sull'Autostrada A8 Milano-Varese, tra Gallarate e il bivio per la diramazione per la A26.