in foto: L’incidente tra i due scooter nel sottopasso Mortirolo a Milano (LaPresse)

Incidente tra due scooter a Milano, nel sottopasso Mortirolo, zona stazione Centrale. Poco prima delle 14.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, un maxi scooter e una Lambretta si sono scontrati tra loro per cause da accertare. A bordo dei due mezzi si trovavano due uomini di 40 e 65 anni, entrambi finiti per terra. Sono stati soccorsi da due ambulanze e da un'automedica del 118 e trasportati in codice giallo in due ospedali cittadini, il Fatebenefratelli e il Niguarda. Le loro condizioni sono serie, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute pattuglie della polizia locale, che hanno chiuso momentaneamente al traffico il sottopasso per i rilievi e per consentire le operazioni di soccorso. Gravi le ripercussioni sul traffico, dal momento che il sottopasso è un punto molto importante per la viabilità di Milano. Negli stessi minuti in cui si assistevano i due conducenti degli scooter, in viale Vittorio Veneto si è verificato un altro incidente: un uomo di 74 anni ha perso il controllo della propria auto che, dopo aver urtato un'altra vettura parcheggiata, si è ribaltata. Anche l'anziano conducente è finito in codice giallo alla clinica Città studi.