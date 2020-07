in foto: Foto di repertorio

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 luglio, a Broni, provincia di Pavia, lungo la via Emilia. Stando a quanto si apprende, intorno a mezzogiorno un anziano in sella alla sua motocicletta è morto in seguito a uno scontro con un'automobile. L'identità della vittima, un uomo di 71 anni, non è stata ancora resa nota. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sono rimasti feriti anche i due a bordo dell'auto, una donna di 44 anni e un uomo di 36 anni. Fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito in maniera grave. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della Polizia stradale, ma per ora le cause dello scontro tra i due veicoli non sono chiare.

Incidente mortale sulla ex Statale 10

Il fatto, riporta Il Giorno, è avvenuto precisamente in località Cascina Ortaglia lungo la ex Statale 10. La vittima era residente a Voghera e, come detto, procedeva a bordo della sua motocicletta in direzione Casteggio. Stando alle prime ricostruzioni anche la macchina, una Fiat Bravo, procedeva nella stessa direzione. Sembra che l'auto dovesse svoltare a sinistra, quando l'incidente è avvenuto. La vettura ha sbandato ed è finita sulla parte sinistra della carreggiata riportando danni sulla fiancata sinistra e nella parte anteriore. La moto, una Honda Gold Wing, è finita a terra e il motocilista è stato sbalzato in aria. Come detto, per lui non c'è stato nulla da fare: è stato allertato anche l'elisoccorso, ma l'uomo è morto praticamente sul colpo.