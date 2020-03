in foto: Foto di repertorio

Tanta paura nella tarda mattinata di ieri, venerdì 6 marzo, per una bambina di 12 anni. La bimba è rimasta coinvolta in un incidente mentre sciava sulle piste dei Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio, in provincia di Lecco. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco prima di mezzogiorno: non è chiara la dinamica ma sembra che la giovanissima sciatrice sia caduta, battendo violentemente la testa. Sul posto sono stati allertati i soccorsi: sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e un elicottero, allertati dall'Areu in codice rosso.

La bimba ha riportato un trauma cranico: trasportata in codice giallo in ospedale

Fortunatamente, il codice di intervento è successivamente mutato in giallo, un livello meno grave: la bambina è stata comunque caricata dall'equipaggio del 118 sull'elisoccorso ed è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivata attorno alle 13.20. Nella caduta si sarebbe procurata un serio trauma cranico: le sue condizioni sono gravi ma la bimba non dovrebbe essere in pericolo di vita.