Incidente sull’Autostrada A7 a Milano: amputato un braccio al conducente di un furgone

Grave incidente stradale a Milano, nel tratto cittadino dell’Autostrada A7 in direzione Genova. Un uomo di 44 anni ha perso per cause da accertare il controllo del proprio furgone, che si è schiantato contro un ostacolo. Le condizioni del 44enne sono subito apparse gravi: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove i medici gli hanno dovuto amputare un braccio.