in foto: foto di repertorio

Lunghe code e disagi per tutti gli automobilisti che stamattina hanno percorso l'autostrada A4 in direzione Milano dove un incidente ha rallentato il traffico per una buona porzione di tempo. Nel sinistro, registrato tra l'uscita di Agrate Brianza e lo svincolo della tangenziale est di Milano, sarebbero coinvolti due camion. Allertato il 118 verso le 6.30 di stamattina mercoledì 4 dicembre, sono arrivate sul posto un'automedica e due ambulanze in codice giallo, che hanno soccorso un uomo di 25 anni e un altro di 40 prima di trasferirli all'ospedale di Vimercate.

Traffico in tilt per tutta la mattinata

Sul luogo dell'incidente si è poi precipitata anche la polizia stradale per effettuare i rilevamenti e cercare di fluidificare il traffico che ha iniziato a rallentarsi subito dopo l'accaduto. Come si legge da un comunicato di Autostrade per l'Italia, intorno alle 8 sono stati registrati nove chilometri di coda in possibile aumento tra Dalmine e la tangenziale est di Milano. Nella nota, Autostrade suggeriva di utilizzare l'uscita di Dalmine per chi proveniva da Brescia. Di seguito il testo integrale della comunicazione: "Sulla A4 Milano-Brescia in direzione Milano, tra Capriate ed il Raccordo per la Tangenziale Est di Milano si segnalano code di 9 km in aumento, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 145 in cui sono rimasti coinvolti due camion. Al momento il traffico scorre su tre corsie. In direzione opposta, verso Torino, tra Monza e il bivio con la A58 rallentamenti per curiosi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi meccanici. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine, percorrere la SP525 verso Milano, per poi rientrare sulla Tangenziale Est". Attorno alle 9.30 la situazione risultava normalizzata e le code smaltite.