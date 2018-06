in foto: Foto vigili del fuoco

Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e venerdì sull'Autostrada A1 all'altezza del casello di Melegnano in direzione sud. Intorno alle 3,30 un'automobile, per motivi ancora da chiarire, ha tamponato un tir e la parte anteriore della vettura è finita praticamente sotto il mezzo pesante. Coinvolta un'Opel Astra station wagon guidata da una donna di 49 anni. A bordo i suoi figli, un ragazzo di 19 anni e il fratello di 13 anni. Il primo è quello che ha riportato conseguenze più gravi, è stato soccorso ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Raffaele di Milano. Stando a quanto si apprende, il ragazzo è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'automobile fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La mamma e l'altro figlio sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due sarebbero rimasti in stato di coscienza fin al loro arrivo in ospedale. È rimasto illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.

Chiuse due corsie della tangenziale

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto circa 100 metri prima del casello di Melegnano. Due corsie della tangenziale sarebbero state chiuse e il traffico sarebbe in aumento.