in foto: (Immagine di repertorio)

Un incidente che ha coinvolto tre camion sull'autostrada A4 Torino-Venezia, in direzione del capoluogo piemontese, ha mandato in tilt il traffico causando code lunghe almeno un chilometro. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 16 all'altezza di Cormano, paese in provincia di Milano, e la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso per soccorrere i feriti, tre uomini di 39, 50 e 69 anni.

Chiuso il tratto autostradale tra il bivio per la A58 e Cormano

Il tratto di autostrada – compreso tra il bivio per la A58 e l'uscita per Cormano – è stato poi chiuso al traffico da Autostrade per l'Italia e ora la polizia stradale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e favorire i soccorsi, dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto è congestionato, tanto che si registrano code di almeno un chilometro tra Sesto San Giovanni e Cormano, mentre in senso opposto il traffico ha subìto rallentamenti a causa dei soliti curiosi che hanno rallentato per informarsi sull'accaduto.

I percorsi alternativi per raggiungere Torino, Varese e Como

Subito dopo aver chiuso parte dell'A4, Autostrade per l'Italia ha comunicato i percorsi alternativi per raggiungere Torino, Varese e Como. Il consiglio principale è quello di uscire a Monza per imboccare la A52, tangenziale nord in direzione Como e rientrare sulla A8 o sulla A58. Da lì si dovrebbe proseguire poi sulla A50, tangenziale ovest, in direzione Torino, Varese e Como, e solo successivamente rientrare sulla A4. Inevitabilmente anche gli altri tratti appena indicati hanno patito un improvviso rallentamento del traffico.