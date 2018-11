in foto: Immagini di repertorio

Avrebbe tentato di attraversa in autostrada la donna investita e uccisa questa mattina all'alba, poco dopo le cinque sull'A1 Milano-Napoli. L'incidente, avvenuto in un tratto urbano, nei presso di San Giuliano Milanese, è al vaglio della polizia stradale che sta cercando di ricostruire i tragici fatti. Subito dopo l'impatto sono stati immediatamente avvertiti i soccorsi giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: il corpo era stato dilaniato dall'impatto e per i soccorritori è stato anche difficile riconoscere la vittima. La carreggiata dove si è verificato il sinistro è stata chiusa in parte con un restringimento (all'altezza dell'Ikea di San Giuliano) che ha causato rallentamenti per alcune ore e traffico in direzione Sud. La situazione intorno alle 9.00 è quasi tornata alla normalità: si registrano solo ancora brevi code sulla tangenziale Ovest.