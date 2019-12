Violento incidente nella notte lungo la Valseriana all'altezza di Albino, nel Bergamasco. Tre le automobili coinvolte e quattro giovani rimasti feriti nel tremendo impatto avvenuto questa notte per cause ancora da accertare. Dai primissimi rilievi effettuati dai carabinieri di Clusone, intervenuti sul luogo dell'incidente, sembrerebbe che l'impatto sia avvenuto attorno alle 18 di domenica pomeriggio: lo scontro sarebbe avvenuto in maniera frontale tra due automobili, forse durante un sorpasso, ed avrebbe coinvolto a sua volta anche la vettura sorpassata. Ma il tutto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno effettuando i rilievi sul posto ed ascoltando le testimonianze delle persone coinvolte. Le quattro persone coinvolte sono finite in ospedale, ma le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Si tratta di un 33enne che guidava una delle automobili coinvolte e sulla quale viaggiava anche una ventottenne, entrambi residenti ad Albino, in provincia di Bergamo, nonché di due milanesi, un ventinovenne che guidava un'altra vettura ed un trentenne. Nello scontro tra le due auto è rimasta coinvolta anche l'automobile sorpassata. Tutti e quattro i feriti sono stati portati tra gli ospedali di Bergamo e di Seriate in codice giallo, con vari traumi tra cui anche alla testa. Sul posto, dopo l'impatto, anche le ambulanze e le automediche del 118, per stabilizzare i feriti e disporne il trasferimento negli ospedali. Assieme a loro, anche i carabinieri della vicina stazione di Clusone, che stanno indagando sulle cause dell'incidente ed accertando le varie responsabilità delle persone coinvolte.