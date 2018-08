in foto: foto d’archivio

Incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano questa mattina 22 agosto. Intorno alle ore 9 due veicoli si sono tamponati, per cause accorda in via d'accertamento, nel tratto di strada tra Corsico e Lorenteggio. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone, che si trovano all'interno dei due veicoli interessati. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con due ambulanze che li ha soccorsi e trasportati in ospedale. Tre di loro sono stati trasportati in codice giallo. I passeggeri dei due veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto per tamponamento, sono tre uomini di 27, 39 e 43 anni e una donna di 42 anni. Secondo quanto appreso hanno riportato traumi multipli al collo e agli arti. Uno di loro, il meno grave, è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Paolo in codice verde, mentre gli altri tre, tra cui la donna, avendo lesioni più gravi sono arrivati all'Humanitas di Rozzano in codice giallo. Sono rimasti coscienti in attesa che arrivassero i soccorsi, non risultano in pericolo di vita, le loro condizioni di salute sono buone.

Traffico e code

L'incidente stradale sulla tangenziale ovest ha provocato ripercussioni sul traffico dei veicoli in transito nell'arco della mattinata, con rallentamenti e code fino a 5 chilometri. Lentamente la circolazione è tornata alla normalità. Luceverde Milano ha comunicato il disagio su Twitter, raccomandando agli automobilisti di fare particolare attenzione.