in foto: (Immagine di repertorio)

Due persone, un uomo di 31 anni e una donna di 36, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto tra Corsico e Gaggiano. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 3 di notte. Ancora da accertare le cause: l'auto sulla quale viaggiavano i due feriti si sarebbe ribaltata da sola, probabilmente per una disattenzione del guidatore. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul luogo dell'incidente l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso: dei due feriti, la più grave è la donna, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Destano meno preoccupazioni le condizioni del ragazzo di 31 anni, che è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Per liberare la carreggiata dall'auto sono intervenuti i vigili del fuoco: alla polizia stradale invece il compito di effettuare i rilievi per determinare la dinamica dell'episodio e dirigere il traffico durante le operazioni di soccorso.