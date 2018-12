in foto: Il camion ribaltato sulla Tangenziale Ovest di Milano

Dramma sulla Tangenziale Ovest di Milano dove un camion si è ribaltato e ha schiacciato il conducente che è morto poco dopo l'incidente. E' successo questa mattina, venerdì 14 dicembre, intorno alle ore 5, sullo svincolo per la Tangenziale Ovest, alla barriera della A4 per Torino. Secondo le informazioni apprese, il camionista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato, riversando sulla carreggiata il carico di farina che trasportava. Il conducente, un 55enne, è rimasto schiacciato ed è morto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza, per il trasporto in ospedale, ma non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Per estrarre il corpo senza vita dell'uomo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto per soccorrerlo. Sono in corso i rilievi per fare chiarezza sulle dinamiche del sinistro. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.