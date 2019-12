in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 3 dicembre, sulla Tangenziale Est di Milano. L'episodio ha visto coinvolte un'auto e una moto, che si sono scontrate tra loro per cause da accertare attorno alle 8 del mattino nel tratto compreso tra la barriera di Agrate e lo svincolo per Carugate. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza in codice giallo. Una volta intervenuti, però, i soccorritori hanno però constatato le gravi condizioni del ferito, cambiando il codice di intervento da giallo a rosso. L'uomo ha riportato contusioni multiple in diverse parti del corpo ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.

Chiuso uno svincolo della Tangenziale Est

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Questi ultimi sono stati impegnati nei rilievi per determinare la dinamica dello schianto e anche per dirigere il traffico, particolarmente intenso per via dell'orario di punta. Per consentire le operazioni di soccorso nel tratto di strada interessato dall'incidente si sono create lunghe code: come riporta l'account Infomobilità Milano, è stata inoltre momentaneamente chiusa l'uscita Carugate-Brugherio sulla carreggiata in direzione Bologna, con conseguenti disagi per tutti gli automobilisti.