in foto: (Foto di repertorio)

Grave incidente stradale a Pavia, nei pressi dell'ingresso per la Tangenziale dove un'auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finita contro una barriera stradale. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 gennaio. Nel violento scontro sono rimasti feriti due ragazzi, un 28enne residente a Sant'Alessio con Vialone e una 18enne di Vellezzo Bellini. A dare l'allarme gli altri automobilisti in transito che hanno assistito all'incidente e che si sono preoccupati per le condizioni di salute dei passeggeri presenti all'interno del veicolo. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che li ha soccorsi e trasportati in ospedale con l'ambulanza. Secondo le informazioni apprese entrambi fortunatamente non sarebbero gravi: hanno riportato una serie di contusioni.

Svincolo per la Tangenziale chiuso

Gli agenti della polizia locale di Pavia hanno svolto i rilievi del caso e condotto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente. Disagi per gli automobilisti nel corso del pomeriggio: lo svincolo per la Tangenziale è rimasto chiuso per le operazioni di rimozione del veicolo e per mettere in sicurezza il tratto interessato.