in foto: Immagine di repertorio

È di quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, sulla strada provinciale 668 a Montichiari, in provincia di Brescia. Attorno alle 7.30 più auto, tre secondo le prime ricostruzioni, sono rimaste coinvolte in una carambola nel tratto di strada che nella cittadina prende il nome di viale Europa. Non si conosce ancora con esattezza la dinamica dell'episodio: dopo l'urto, comunque, una delle auto coinvolte si è ribaltata. Quattro le persone rimaste ferite: un uomo di 56 anni, una donna di 46 e due ragazzine di 18 e 14 anni.

Una ragazzina è stata portata in ospedale in elicottero

Sul posto, vicino alla clinica veterinaria, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato diversi mezzi di soccorso: tre ambulanze, un'automedica e anche un elicottero. A riportare le conseguenze più gravi nell'incidente è stata una delle due ragazzine, che è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Civile pediatrico di Brescia. Sono ancora frammentarie le informazioni circa le condizioni di salute di tutti i feriti. Oltre ai mezzi di soccorso del 118, sul luogo in cui si è verificato lo schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Montichiari: a questa ultima sono affidati i rilievi del sinistro per ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità dei conducenti.