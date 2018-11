Fortunatamente si è trattato solo di un brutto spavento per i passeggeri del volo di Alitalia che questa mattina sono rimasti coinvolti in un incidente a Linate. Il velivolo sul quale viaggiavano infatti si è scontrato con un furgone poco prima della partenza, mentre era fermo al finger: a bordo, oltre ai 73 passeggeri, rimasti tutti illesi, c'era anche il rapper Ghali che ha raccontato l'accaduto ai suoi followers su Instagram. "Abbiamo fatto un incidente col camion delle verdure", ha spiegato Ghali in un video che riprende lo scontro tra il camion e l'ala dell'aereo dal finestrino. E ha poi ironicamente e forse scaramanticamente ipotizzato di dover saltare il concerto previsto questa sera a Napoli: "Quindi Napoli vediamo…". Per fortuna la situazione si è risolta in poco tempo e l'aereo si è alzato in volo: i fan possono stare tranquilli, il rapper questa sera sarà nella città partenopea.