in foto: Immagine di repertorio

Paura per un ragazzino di 14 anni che domenica 7 giugno a Mantova è rimasto ferito in un incidente sulla pista da motocross, soccorso da un elicottero del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi a causa dei traumi riportati nello schianto.

Lo schianto e il taglio al collo

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 di domenica mattina quando è giunta una richiesta di soccorso dalla pista da motocross del Migliaretto, in Via Learco Guerra a Mantova. È qui che si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza, poco dopo però è stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza alzatasi da Brescia. Le condizioni del 14enne sono apparse da subito piuttosto critiche a causa principalmente di una grossa ferita al collo. Dopo essere stato medicato a bordo dell'ambulanza il ragazzino è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. Stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi ma non è in pericolo di vita: da una prima ricostruzione sembra che il giovane nella caduta abbia riportato una ferita all'altezza del collo causatagli della fibietta del casco che gli avrebbe procurato un profondo taglio.

L'incidente forse causato dalla pista bagnata

Nel centro sportivo sono giunti anche i carabinieri di Mantova per i rilievi del caso e per chiarire se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Sembra però che l'incidente sia accorso probabilmente a causa della pista bagnata e delle condizioni meteo non ottimali: spavento per gli amici e i genitori che erano lì al momento dell'incidente e hanno assistito allo schianto della moto del 14enne lungo la pista da motocross.