in foto: (Immagine di repertorio)

Poteva avere conseguenze gravissime l'incidente stradale avvenuto nella notte sull'Autostrada A4, nel tratto compreso tra la Barriera di Milano Est e l'uscita per Sesto San Giovanni. Un'auto con a bordo due ragazze, che viaggiava in direzione Torino, sarebbe stata violentemente tamponata da un altro veicolo, molto probabilmente un mezzo pesante. La vettura, un'utilitaria, è stata trascinata per alcuni metri ed è poi finita contro il guardrail, mentre il camion che l'ha tamponata ha proseguito come se nulla fosse la sua marcia.

Ferite in modo lieve le due ragazze a bordo dell'auto: caccia al tir pirata

L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenute un'automedica e due ambulanze per soccorrere le due ragazze ferite, di 27 e 29 anni. Per fortuna le due giovani se la sono cavata con lievi traumi: sono state entrambe trasportate in codice verde negli ospedali San Gerardo di Monza e nella struttura di Cinisello Balsamo. Più dei traumi a livello fisico hanno dovuto affrontare un grande spavento: l'impatto sembra essere stato molto violento, anche a giudicare dai danni riportati dalla loro vettura. Fortunatamente l'urto ha pesantemente danneggiato solo la parte posteriore dell'utilitaria. Le due amiche hanno successivamente ricostruito davanti agli agenti della Polstrada cosa sarebbe accaduto, parlando del tir. I poliziotti avrebbero anche trovato sul luogo dell'incidente dei frammenti compatibili con un mezzo pesante. Il conducente del camion pirata è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.