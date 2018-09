in foto: (Immagine di repertorio)

Una persona è morta e 16 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto oggi all'alba sull'Autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 5.40 nel tratto compreso tra Manerbio e Brescia sud, in direzione Brescia. Per cause da accertare un pullman con a bordo degli studenti stranieri ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva. Per l'autista del bus, un uomo di 50 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto. Oltre 20 in totale le persone coinvolte nell'incidente, tra cui diversi ragazzi che si trovavano a bordo del pullman: si tratta di studenti bosniaci di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Sedici i feriti che sono stati trasportati in diversi ospedali della zona (tra Manerbio e gli ospedali bresciani Sant'Anna, Poliambulanza, Città di Brescia e ai Civili). Nessuno dei feriti è in condizioni gravi. Massiccio il dispeigamento dei mezzi di soccorso: sul posto sono intervenute nove ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco di Brescia e gli agenti della polizia stradale. Per consentire i soccorsi e i rilievi che saranno utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente il tratto di autostrada in cui è avvenuto il sinistro è stato chiuso al traffico: tra Pontevico e Manerbio si sono create lunghe code, mentre il traffico scorre regolarmente nell'altro senso di marcia.