in foto: Le vetture carbonizzate (foto da Varesenews.it)

Provvidenziale intervento dei carabinieri sull'Autostrada A8 poco dopo lo svincolo di Legnano, nel tratto tra i comuni di Rescaldina e Castellanza, tra le province di Milano e Varese. Due automobilisti sono stati letteralmente salvati dai militari della compagnia di Saronno dopo un incidente stradale. Lo scontro, secondo quanto riporta la testata "Varesenews", è avvenuto attorno alle 13.30 in direzione Milano. A scontrarsi, per cause da accertare, sono state un'auto e un furgone adibito al trasporto di persone. In totale sette persone sono rimaste ferite, anche se fortunatamente in maniera lieve: sono state tutte soccorse in codice verde. Per due di loro, però, è stato provvidenziale l'intervento di un maresciallo e un brigadiere del Radiomobile di Saronno: i due militari le hanno estratte dalle lamiere del furgone poco prima che i due mezzi prendessero fuoco.

Il traffico è rimasto a lungo congestionato per le operazioni di soccorso.

A parte il comprensibile spavento e le lievi ferite riportate dai protagonisti della vicenda, da segnalare solo che le operazioni di soccorso – sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un'automedica – hanno comportato pesanti disagi alla circolazione stradale. Oltre un'ora dopo l'incidente si registravano ancora lunghe code, fino a cinque chilometri, nel tratto interessato, su entrambe le carreggiate: da una parte a causa dei curiosi, dall'altra perché due corsie sono state chiuse e il traffico è stato incanalato sulla sola corsia di sorpasso.