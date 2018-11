in foto: Foto di repertorio

Grave incidente a San Benedetto Po sul ponte del fiume Po in provincia di Mantova. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. La vittima, stando a quanto si apprende, è Luca Signorini, 48 anni, imprenditore e proprietario di una carpenteria. Era residente a San Rocco di Quistello, provincia di Mantova.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava da solo su un'automobile che ha sbandato probabilmente a causa della pioggia mentre stava percorrendo il ponte. La vettura si è scontrata frontalmente con un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Signorini è morto praticamente sul colpo, mentre i due a bordo del camion sono rimasti feriti in modo grave. Soccorsi e trasportati d'urgenza all'ospedale di Mantova, sono tuttora ricoverati in prognosi riservata. La polizia locale ha disposto la chiusura al traffico del ponte sul Po per diverse ore proprio per permettere i soccorsi ai feriti. Il ponte collega il basso mantovano con il capoluogo.