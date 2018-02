Incidente sul lavoro, questa mattina, nello stabilimento Giovanni Rana – nota azienda produttrice soprattutto di pasta, ma non solo – a Gaggiano, alle porte di Milano. Nella fabbrica sita in via Europa, intorno alle 11 di questa mattina, un operaio di 43 anni è stato investito da un muletto per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che, con l'ausilio dell'elisoccorso, hanno trasportato l'operaio ferito alla clinica Humanitas di Rozzano.

Come rende noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, il 43enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo ed è rimasto cosciente durante tutte le operazioni. Ricoverato in clinica, il personale medico gli ha riscontrato un trauma toracico: le condizioni di salute dell'uomo non desterebbero particolare preoccupazione. Nello stabilimento della nota azienda sono arrivati anche gli agenti del consorzio di polizia locale dei fontanili, che hanno effettuato le indagini del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.