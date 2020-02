in foto: Foto di repertorio

Gravissimo incidente sul lavoro in un'azienda di logistica a Tavazzano con Villavesco, provincia di Lodi. In via Orecchia un operaio di 20 anni è rimasto schiacciato da un tir che stava effettuando una manovra. Si tratta di un ragazzo di nazionalità indiana e residente in provincia di Sondrio. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del 20enne. Sul posto anche i tecnici dell'Ats e i carabinieri.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Stando a quanto si apprende, il tir era guidato dal padre del ragazzo. L'uomo stava facendo retromarcia e non si è accorto che il figlio era proprio dietro al mezzo pesante. Lo ha preso in pieno ed il giovane è rimasto schiacciato. Le indagini dei carabinieri dovranno stabilire se il tragico incidente sia frutto di una terribile disattenzione oppure di un malfunzionamento del tir.