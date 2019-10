in foto: Il cantiere della M4 in via Foppa

Un operaio di 61 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro all'interno del cantiere della metropolitana M4 di Milano in via Foppa. Il lavoratore è precipitato da un ponteggio da un'altezza di quattro metri ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda con diversi traumi. Le sue condizioni sono critiche.



L'allerta è scattata pochi minuti dopo le 9.30 di oggi, lunedì 28 ottobre, all'interno dell'area in cui sono in corso i lavori per la nuova linea metropolitana blu, non lontano dal parco Solari. Sul posto sono intervenute un'ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando di via Messina e ai carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta. per i rilievi del caso. Da chiarire la dinamica esatta della caduta. L'operaio è precipitato nel vuoto mentre si trovava su un'impalcatura e andrà verificato il rispetto delle norme di sicurezza.

Anno nero per gli incidenti sul lavoro in Lombardia

Prosegue l'anno nero per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro in Lombardia. Poche settimane fa i sindacati avevano denunciato un aumento dei morti sul lavoro nel 2019, il 61 per cento in più rispetto allo scorso anno, chiedendo più attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il bilancio delle “morti bianche” nel mese di settembre di quest’anno era già superiore a quello complessivo dei dodici mesi precedenti.