in foto: (Immagine di repertorio)

È rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di marmo, mentre lavorava all'interno di una ditta in una frazione di Dubino, in provincia di Sondrio. Vittima dell'ennesimo grave infortunio sul lavoro in Italia è un uomo di 56 anni. Questa mattina, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, attorno alle 9 l'uomo si trovava all'interno di un'azienda in via Spluga (un tratto dell'omonima Statale) nell'area industriale di Nuova Olonio, frazione di Dubino. Per cause da accertare l'uomo è rimasto schiacciato dalla pesante lastra di marmo, rimanendo gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, i carabinieri della compagnia di Chiavenna e gli ispettori dell'Agenzia di tutela della salute della Montagna (che serve i territori della Valtellina, dell'Alto Lario e della Valcamonica). Il 56enne è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato in elicottero all'ospedale milanese di Niguarda in codice rosso. Ha riportato diversi traumi da schiacciamento e i medici si sono riservati la prognosi. Ai carabinieri e ai tecnici dell'Ats spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza da parte dell'azienda e dell'operaio.