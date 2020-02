Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, all'interno di una ditta di Mazzo di Rho, paese dell'hinterland di Milano. Un uomo di 62 anni è caduto da una scala mentre si trovava all'interno di una ditta in via Eugenio Curiel, al civico 43. L'incidente è avvenuto attorno alle 9 del mattino: l'uomo, non si sa ancora se un dipendente della ditta o un operaio esterno, si trovava sulla scala a circa tre metri d'altezza e all'improvviso ha perso l'equilibrio, precipitando al suolo e battendo con violenza la testa. Nella caduta il 61enne ha riportato un grave trauma cranico.

Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Rho

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Una volta intervenuti, i soccorritori hanno constatato la gravità delle condizioni del ferito, che è stato portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Oltre ai soccorritori del 118 sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Rho-Pero con una volante. Sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e capire per quali motivi l'uomo abbia perso l'equilibrio se vi siano responsabilità precise nell'infortunio.