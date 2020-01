in foto: (Immagine di repertorio)

Drammatico incidente sul lavoro a Mapello, in provincia di Bergamo. A farne le spese un uomo di 56 anni, originario di Bonate Sopra e di professione operaio. Attorno alle 8 di oggi, giovedì 23 gennaio, mentre l'uomo stava lavorando all'interno di un'azienda in via San Cassiano 15, al confine tra Mapello e Presezzo, una mano gli è rimasta schiacciata sotto una pressa. Le conseguenze sono state gravi: l'uomo ha subìto l'amputazione completa di tre dita e quella di due falangi di un quarto dito. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze in codice giallo. L'operaio è stato prima soccorso sul posto dal personale del 118 ed è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato.

Gli ispettori dell'Ats e i carabinieri indagano sulla vicenda

Come da prassi in questi casi, nell'azienda in cui si è verificato il grave infortunio sono intervenuti gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute e i carabinieri di Ponte San Pietro, che dovranno adesso cercare di accertare le cause dell'incidente sul lavoro. Solo pochi giorni fa a Peia, sempre nella Bergamasca, si era verificato un altro grave infortunio: una donna era precipitata da un’altezza di un metro e mezzo in un'azienda schiantandosi rovinosamente al suolo. Nell’impatto contro il suolo l'operaia aveva violentemente battuto la testa. Dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, era stata portata in codice giallo con un forte trauma cranico all’ospedale di Piario.