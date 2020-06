Infortunio sul lavoro per un operaio a Curtatone, comune in provincia di Mantova, rimasto ferito mentre stava lavorando sulla predella esterna dell'autocompattatore. L'uomo, 46 anni, ha riportato ha riportato una profonda ferita al collo che lo ha costretto a un ricovero d'urgenza all'ospedale di Mantova dove è giunto in codice rosso: stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Sulla dinamica indagano i carabinieri

L'allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 10 giugno, quando è stato chiesto l'intervento del 118 in via Emilia Romagna per un incidente su lavoro: in pochi minuti sul posto sono accorse due ambulanze che hanno prestato le prime cure all'operaio prima di trasportarlo in ospedale a Mantova. Secondo le prime ricostruzioni, il collega che era alla guida avrebbe frenato bruscamente e l'uomo avrebbe urtato violentemente un ferro del mezzo, procurandosi una ferita al collo. Il netturbino, dipendente della ditta che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto del comune di Curtatone, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Mantova. Sull'incidente indagano i carabinieri.