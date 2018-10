Tragedia sul lavoro alle porte di Bergamo, a Costa di Mezzate. Un uomo di 44 anni è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri. L'uomo, di professione operaio, questa mattina era al lavoro in una ditta che si trova in via Nazioni unite, al civico 6. Stando a quanto trapelato finora, mentre stava smontando il braccio di una gru sarebbe stato colpito dalla struttura metallica, che si è improvvisamente staccata dal carroponte che il 44enne stava manovrando. L'operaio è stato colpito al torace dal pesante braccio metallico ed è finito per terra. I suoi colleghi hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Il 44enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII: i traumi da schiacciamento riportati erano però troppo gravi e una volta giunto in ospedale l'uomo è morto. La vittima era originaria di Torre Boldone: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia provinciale di Bergamo e gli ispettori della locale Agenzia per la tutela della salute.