in foto: Immagine di repertorio

È caduto sull'asfalto e ha battuto violentemente la testa: grave incidente sul lavoro ieri, martedì 13 novembre, a Cerro Lambro, nella provincia di Milano. Stando a quanto si apprende, in via dell'Artigianato, un operaio di 57 anni che lavora per una ditta che installa impianti a gas, è caduto dal cassone di un camion mentre stava scaricando alcuni materiali proprio all'esterno della ditta per la quale lavora, è caduto e ha battuto con forza la testa. L'uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118, che l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, dove gli è stato riscontrato un importante trauma cranico e dove le sue condizioni di salute vengono giudicate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che hanno effettuato i rilievi per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a quanti si apprende, l'uomo sarebbe scivolato dal camion mentre era intento a scaricare alcuni materiali.