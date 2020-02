Incidente sul lavoro a Castellanza, in provincia di Varese, dove una donna di 50 anni è rimasta ferita mentre lavorava all'interno di una ditta. L'operaia è rimasta con la mano incastrata in un telaio e ha riportato lo schiacciamento di quattro dita. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi ed è stato inviato un elicottero del 118 che l'ha trasportata d'urgenza in ospedale.

È successo attorno alle 15.20 di ieri, lunedì 3 febbraio, in un impianto di via Carlo Juncker a Castellanza. Secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) sul posto è stata inviata un'ambulanza, mentre è decollato un mezzo dell'elisoccorso da Como. La lavoratrice è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza. Allertati anche i tecnici dell’Ats Insubria, la polizia locale di Castellanza e i carabinieri di Castellanza.

Il 2019 è stato un anno drammatico per gli incidenti e le morti sul lavoro in Lombardia. Secondo uno studio condotto dal dipartimento Salute e sicurezza della Cisl lombarda che ha analizzato i dati dell'Inail sugli infortuni a lavoro. Dal report si evince che nel 2019 gli incidenti mortali in Lombardia sono stati ben 171, contro i 163 del 2018 e i 139 del 2017.